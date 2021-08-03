تعرف علي موعد حفل علي الحجار بالإسكندرية





يستعد النجم على الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية "أوبرا الإسكندرية"، يوم 22 شهر أغسطس الجارى.



ومن المقرر أن يشهد عددًا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وشدد مسرح سيد درويش على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.



ومن المتوقع ان يقوم بتقديم عدد من أغانيه وهم وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، واسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.



وكان علي الحجار قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، ورفع خلاله شعار كامل العدد.











