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ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:00 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"٬ أن مباراة الأهلى ودجلة صعبة على الفريق الاحمر بسبب رغبة الفوز لدى الفريق الدجلاوي فى بطولة الدوري.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مباراة دجلة صعبة على الأهلى وسيجد الفريق الأحمر صعوبة فى هذا اللقاء تحديد بسبب رغبة الفريق الدجلاوي فى تحقيق نتيجة إيجابية للخروف من منطقة الهبوط".

وأضاف: "موسيماني زعلان من بدر بانون بسبب هبوط مستواه فى مباراة الإنتاج الحربي ولا يوجد لاعب ضامن مكانه فى التشكيل وهذا الأمر صحيح للغاية حتى يقدم كل لاعب أقصى ما لديه".

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