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تعرف على متوسط نسب الرطوبة بمحافظات مصر حتى السبت المقبل

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  متوسط نسب الرطوبة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.

- القاهرة والوجه البحرى
العظمى ليلا 75 - 85%
الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية
العظمى ليلا 83 - 92%
الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء
العظمى ليلا 45 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد
العظمى ليلا 40 - 55%
الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد
العظمى ليلا 30 - 35%
الصغرى نهارا 10 - 15%

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار بكافة الانحاء، وعن تفاصيل حالة الطقي إليكم النقاط التالية:

- ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

- ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

- حالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

- وجود شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-  درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء في القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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