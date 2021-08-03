تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. ومعلومات عن تصحيح الامتحانات

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021، ننشر لكم معلومات مهمة حول عملية تصحيح الامتحانات بجانب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.





قالت وزارة لتربية والتعليم االفني إنه تتم أعمال التصحيح بشكل إلكترونى بعد فرز أوراق الإجابات، حيث بدأت أعمال التصحيح منتصف يوليو الماضى بعيدا عن الكنترولات.





وأكدت الوزارة أنه لا يوجد تدخل عنصر بشرى في تقدير الإجابات أو جمع ورصد الدرجات، و عدم صحة تغيير الدرجات وتبديل أوراق الإجابات أو تعديل الدرجات





ومن جهتها، أكدت أن تصحيح كل كراسات الإجابة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية فى مقر واحد فقط بأكتوبر، و يتم استلام ورصد أوراق الاجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة ومراقبة





وعن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها تكون "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، و الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات



