أزمة جديدة بشأن دوري السوبر الأوروبي

Advertisements
أزمة جديدة بشأن دوري السوبر الأوروبي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:06 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الإستسلام لقرار محكمة مدريد الداعم لأندية دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.
وأعلنت المحكمة بأحقية الأندية في تأسيس بطولة جديدة تخدم مصالحها، معتبرة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي رفض انطلاق المسابقة، أو فرض عقوبات على الأندية المشاركة في تأسيسها.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يويفا لم يلتزم بهذا الحكم، وسيقدم طعنا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".
وأضافت:"لا توجد لديه مسؤولي اليوفي أي نية للتراجع، وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية، في شهر أكتوبر أول القادم".
وتابعت:"ويعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجهيز عقوبات جديدة، على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لإصرارها على إقامة البطولة".
والجدير بالذكر أن الأندية الثلاثة رحبت بقرار محكمة مدريد، داعية يويفا للتوقف عن عرقلة البطولة وتهديدها بالعقوبات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements