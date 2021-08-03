أزمة جديدة بشأن دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الإستسلام لقرار محكمة مدريد الداعم لأندية دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.





وأعلنت المحكمة بأحقية الأندية في تأسيس بطولة جديدة تخدم مصالحها، معتبرة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي رفض انطلاق المسابقة، أو فرض عقوبات على الأندية المشاركة في تأسيسها.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يويفا لم يلتزم بهذا الحكم، وسيقدم طعنا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".





وأضافت:"لا توجد لديه مسؤولي اليوفي أي نية للتراجع، وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية، في شهر أكتوبر أول القادم".





وتابعت:"ويعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجهيز عقوبات جديدة، على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لإصرارها على إقامة البطولة".





والجدير بالذكر أن الأندية الثلاثة رحبت بقرار محكمة مدريد، داعية يويفا للتوقف عن عرقلة البطولة وتهديدها بالعقوبات.