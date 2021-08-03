Advertisements

أزمة جديدة بشأن دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:06 ص
دوري السوبر الأوروبي
دوري السوبر الأوروبي
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الإستسلام لقرار محكمة مدريد الداعم لأندية دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وأعلنت المحكمة بأحقية الأندية في تأسيس بطولة جديدة تخدم مصالحها، معتبرة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي رفض انطلاق المسابقة، أو فرض عقوبات على الأندية المشاركة في تأسيسها.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يويفا لم يلتزم بهذا الحكم، وسيقدم طعنا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".

وأضافت:"لا توجد لديه مسؤولي اليوفي أي نية للتراجع، وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية، في شهر أكتوبر أول القادم".

وتابعت:"ويعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجهيز عقوبات جديدة، على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لإصرارها على إقامة البطولة".

والجدير بالذكر أن الأندية الثلاثة رحبت بقرار محكمة مدريد، داعية يويفا للتوقف عن عرقلة البطولة وتهديدها بالعقوبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري السوبر الاوروبي برشلونة

أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يتألق في رياضة أخرى.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعة و 14 دقيقة

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ ساعتين

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

"يويفا" يفتح تحقيقاً لمعاقبة برشلونة والريال

أول تحرك رسمي من اليويفا ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس

"يويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد الريال وبرشلونة ويوفنتوس

عقوبات نارية في انتظار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

12:20 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس