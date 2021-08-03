الطالع الفلكى الثّلاثَاء 3/8/2021..قَرِينَك الفَلَكِى!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 27 أبيب قبطى ، 3 آب رُومى ، 24 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى من مواليد بُرج إيه؟ (الأسد) - صُدفَة غريبة ، البُرج بتاعى.( رُشدى أباظة من فيلم أذكياء لكن أغبياء-1980)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العذراء تُثلث أورانُوس فى الثّور- غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث(كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانُوس فى الثّور ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثامنة و53 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





أورانوس يعنى كسر الروتين وتقديم شيئ جديد قد يبدو غير مُستساغ للوهلة الأولى ثم لايلبث الناس أن يلهثو خلفه ، إنه يعنى صَرْعَة مُوضَة أو تقليعة لتسريحة شعر أو مُنتَجْ جديد قد يبدو غير مقبول لكنّ الموضة تعنى كسر الأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد ، نفس هذا المنطق ينحسب على الزّهرة التى تتواجد فى منزلك/زوجتك ،فأورانوس صاحب التقليعات الغريبة (قد) يقدّم الزّهرة على هيئة ميرفت أمين بفيلم أنف وثلاث عيون فالشعر برتقالى أو بنفسجى والبشرة مكسوّة بالبودرة الذهبيّة والأظافر زرقاء ، ورغم أن الهيئة غريبة والألوان متنافرة لكنها ستجعلك مشدوهاً فأورانوس سيقدم الزهرة بصورة لم تجربّها عينك أو أذنك من قبل وبصورة جنونيّة عبثيّة ولن تستلزم منها سوى بعض الملابس والمكياج والإكسسوارات البسيطة ، كما أن أسلوب الأداء الجنسى قد يبدو غريباً لكنه كافٍ ليُبقى على الطير/الزوج سعيداً فى عشّه فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.





*اليوم 3 أغسطس يكون بمشيئة الله تعالى

ذكرى ميلاد الفنان رُشدى أباظة و قرينته الفلكية الفنانة مديحة كامل ،إحتفالاً بهما فهذه الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم رُشدى سعيد بغدادى أباظة ومديحة كامل صالح ، مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليهما بالفاتِحَة.





الفنان رشدى أباظة

(مَلِكْ مُتَوّج)،(سيف قوى)،(مُفضّل عند الإناث)،(غازى مُتميّز)،(جودة مُرتفعة للغاية)،(أعشق النّحلة المُجتهدة).





الفنانة مديحة كامل

(عنق أحمر)،(اللون الأحمر)،(نُورٌ داخلى)،(الحب أعمى)،(لاتنظر خلفك)،(أقدام كزهرة اللوتس)،(أكسير الحياة)،(حمامتان)،(مجال مغناطيسى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الثور: إتباع اللوائح والقوانين يُخفض من فرص الخطأ ، لا تستخف بالرّوتين فقد تمّ وضعه لمصلحتك ومصلحة غيرك.





الجوزاء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: لاتورّط نفسك تحت الحماسة فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الأسد: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج العذراء: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من أمرٍما أوشخص ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر،أو التخلى عنه.





برج العقرب: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الجدى: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.





برج الدّلو: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهمَاء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الحوت: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.







