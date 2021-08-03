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المكسيك تسجل 6.506 إصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية فى المكسيك، 6 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 245 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

 

ونشرت وزارة الصحة المكسيكية، تقريرًا عن الوضع الوبائى، قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و861 الفًا و498 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 241 ألفًا و279 حالة.

 

وكانت المكسيك، فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

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