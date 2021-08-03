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ننشر التخصصات المطلوبة لتقديم البنات لكلية الشرطة 2021 والشروط

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول تقديم كلية الشرطة هذا العام، نقدم لكم في السطور التالية التخصصات المطلوبة لتقديم البنات لكلية الشرطة 2021، والشروط الواجب توافرها:

التخصصات المطلوبة لتقديم البنات لكلية الشرطة 2021
خريجات كلية الحقوق.
خريجات كلية الطب البشري.
خريجات كلية العلوم الطبية المساعدة.
خريجات كلية العلاج الطبيعي.
خريجات كلية طب الأسنان.
خريجات كلية الصيدلة.
خريجات كلية التمريض.
خريجات كلية التربية الرياضية.
خريجات كلية الفنون التطبيقية.
خريجات كلية الآداب.
خريجات كلية الإعلام.
خريجات كلية الألسن.
خريجات كلية خدمة اجتماعية.
خريجات كلية فنون جميلة.

شروط واجب توافرها عن تقديم البنات لكلية الشرطة 2021
- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية ومن أبوين مصريان .

- أن تكون المتقدمة محمودة السيرة والسلوك وحسن السمعة.

- يمنع من التقدم لكلية الشرطة من سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية فيما يتعلق بإحدى الجرائم التابعة لقانون العقوبات، أو مايشابهها في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالإضافة إلى العقوبات المقيدّة للحرية أو الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف.

- إذا سبق وتم الفصل  من إحدى الخدمات التابعة للحكومة عن طريق حكم نافذ أو قرار تأديبي نهائي فإنه يمنع من الالتحاق بكلية الشرطة. 

- يجب توافر شروط اللياقة البدنية بالنسبة للطلاب المتقدمين فيما يخص طول القامة والوزن.

- أن لا يزيد السن في أول شهر اكتوبر المقبل عن 22 سنة.

- أن تكون المتقدمة غير متزوجة.

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