رفع ١٢٠٠ حاله إشغال وتعديات للمحال والمقاهي بمحافظة الجيزة



فيما استهدفت حي جنوب شوارع ربيع الجيزي وهمدان وزكريا بن بخنس والأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة وقد تم رفع ١٧٠ حالة إشغال متنوعةه للمحال والباعة الجائلين بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.





كما شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة على الأفران والمحال العامة والمقاهي والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع التموين والصحة والطب البيطري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.





وتم رفع إشغالات شمال الجيزة بشوارع العامل الأول ومحمد حجازي والطيار فكري بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال.

شنت محافظة الجيزة، حملات موسعة بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق لرفع المخالفات والتعديات للمحال والمقاهي، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وبالنسبة لحي الهرم تم رفع الإشغالات بشوارع كفر طهرمس والملك والمريوطيةه فيصل والمنصورية هرم وعلي عفت وعمرو بن العاص بفيصل تم خلالها رفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفة والتي تقدم الشيشة للمواطنين وإزالة فروشات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادرة عدد (٤٧٧) كرسي متنوع وعدد (٤١) قلب شيشة بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عدد (١٦٤) حالة إشغال متنوعة شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعة جائلين وثلاجات وشيش وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .أما في حي العمرانية تم شن حملة إشغالات مسائية بشوارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم بمتابعة السيد محمد نور الدين رئيس حىي العمرانية.