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باسم مرسي: الزمالك الأقرب لبطولة الدوري.. ورمضان يقدم أفضل مواسمه
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:30 ص
علي نبوي
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كشف باسم مرسي٬ نجم مصر المقاصة٬ عن تلقيه عدة عروض من أندية الدوري الممتاز قبل انتقاله للفريق الفيومي فى بداية الموسم الجاري.
وقال باسم فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدوري والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".
وأضاف: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".
وتابع، أن المنتخب الاولمبي قدم مباريات مميزة فى أولمبياد طوكيو بسبب صعوبة وقوة المنتخبات الأوروبية.
وواصل باسم: "الطريقة الدفاعية التي لعب بها شوقي غريب كانت مناسبة للمنتخب الأولمبي وذلك يرجع لطريق لعب إسبانيا والبرازيل وقوتهم".
واختتم: "رمضان صبحي تعرض لهجوم شديد من جانب الجماهير ولكنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق ويلعب بمستوى مميز ويحقق أرقام جيدة للغاية خلال مسيرته حتى الآن والهجوم عليه مقصود".
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