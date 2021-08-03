باسم مرسي: الزمالك الأقرب لبطولة الدوري.. ورمضان يقدم أفضل مواسمه

كشف باسم مرسي٬ نجم مصر المقاصة٬ عن تلقيه عدة عروض من أندية الدوري الممتاز قبل انتقاله للفريق الفيومي فى بداية الموسم الجاري.





وقال باسم فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدوري والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".





وأضاف: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".



