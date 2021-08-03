Advertisements

"من الشكل للألوان".. البنك المركزي يكشف 4 حقائق عن العملات البلاستيكية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد العطار
Advertisements
عدة حقائق كشفها البنك المركزي خلال الساعات الأخيرة عن العملات البلاستيكية، المقرر طرحها خلال الأشهر المقبلة، وسط انتظار المصريين لتلك العملات لما لها من خصائص جيدة.

ويعتزم البنك المركزي المصري، إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها والمصنوعة من مادة البوليمر، هو بلاستيك رقيق ومرن، ويتم إنتاج فئات النقد الجديدة بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي، حيث سيتم تداول الـ 10 جنيهات و20 جنيها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.

لم يعتمد الشكل النهائي
أكد البنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من "البوليمر" فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

وأوضح البنك المركزي أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، فإنه لم يتم اعتمادها بشكل نهائي.

الألوان الموجودة على العملة
وأوضح البنك أنه بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالميًا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمرًا شديد الصعوبة.

لن يلغي العملات الورقية
كما قال البنك المركزي المصري إن طرح العملات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيك) في الأسواق لن تلغي التداول بالعملات الورقية.

واستطرد أنه بمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتداول حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

ألوان قوس قزح
وعن الجدل حول وجود ألوان قوس قزح، قال البنك المركزي إن ظهور قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة بهدف مواجهة تزويرها من الخارجين على القانون، وأن  قوس قزح يعمل على زيادة تأمين العملة من عمليات التزوير.
"من الشكل للألوان".. البنك المركزي يكشف 4 حقائق عن العملات البلاستيكية
"من الشكل للألوان".. البنك المركزي يكشف 4 حقائق عن العملات البلاستيكية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العملات البلاستيكية الجديدة البوليمر البنكنوت الجديد

أخبار تهمك

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ 41 دقيقة

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

منذ ساعتين

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تهدف لتخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود.. 10 معلومات عن العملة البلاستيكية المصرية الجديدة

البنك المركزي يدرس إصدار عملات بلاستيكية

البنك المركزى يكشف حقيقة وقف العملات الورقية مع إصدار "البلاستيكية"

أستاذ تمويل يكشف أسباب توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية

بديل العملة الورقية.. ماذا تعرف عن نقود "البولمير" التي ستطبق في مصر؟

تطبع منتصف العام.. ماذا تعرف عن النقود البلاستيكية "البوليمر" المقرر تداولها في مصر؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

09:00 ص

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

10:00 ص

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

09:39 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس