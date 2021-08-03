"من الشكل للألوان".. البنك المركزي يكشف 4 حقائق عن العملات البلاستيكية

عدة حقائق كشفها البنك المركزي خلال الساعات الأخيرة عن العملات البلاستيكية، المقرر طرحها خلال الأشهر المقبلة، وسط انتظار المصريين لتلك العملات لما لها من خصائص جيدة.



ويعتزم البنك المركزي المصري، إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها والمصنوعة من مادة البوليمر، هو بلاستيك رقيق ومرن، ويتم إنتاج فئات النقد الجديدة بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي، حيث سيتم تداول الـ 10 جنيهات و20 جنيها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.



لم يعتمد الشكل النهائي

أكد البنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من "البوليمر" فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.



وأوضح البنك المركزي أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، فإنه لم يتم اعتمادها بشكل نهائي.



الألوان الموجودة على العملة

وأوضح البنك أنه بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالميًا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمرًا شديد الصعوبة.



لن يلغي العملات الورقية

كما قال البنك المركزي المصري إن طرح العملات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيك) في الأسواق لن تلغي التداول بالعملات الورقية.



واستطرد أنه بمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتداول حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.



ألوان قوس قزح

وعن الجدل حول وجود ألوان قوس قزح، قال البنك المركزي إن ظهور قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة بهدف مواجهة تزويرها من الخارجين على القانون، وأن قوس قزح يعمل على زيادة تأمين العملة من عمليات التزوير.