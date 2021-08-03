صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

أكد باسم مرسي٬ نجم مصر المقاصة٬ أن فرجاني ساسي لاعب كبير ويملك إمكانيات مميزة ولكن الزمالك لن يتأثر برحيله.





وقال باسم فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أتمني اللعب مع فرجاني ساسي ويتميز بطريقة لعب رائعة وتحب أن تشاهده والأندية الكبيرة لن تتأثر برحيل اللاعبين مهما كانت أسمائهم".





وأضاف: "فرجاني ساسي كان مؤثر مع الزمالك وطريقة رحيله لن تسحب من رصيده لدى الجماهير بسبب انتهاء عقده ولكنه لم يهرب وأخلص وقدم مجهود كبير مع النادي خلال فترة تواجده مع الأبيض".