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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:52 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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سايلو فودز بث مباشر المدينة الصناعية الغذائية السيسي السادات

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