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نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في "الإختيار 2"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه "قول ياكبير"، على راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها إنرجي حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان "نجوم بكرة".

وتحدث نور النبوي، عن دوره في مسلسل "الاختيار2"، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال: "أنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل الاختيار2، وحين تم الاعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للإنضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الإختبارات وتم قبوله".

وتابع: "عقب ذلك تلقيت اتصال من المخرج بيتر ميمي، أخبرني بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية شوشة".

وكشف النبوي كيف استعد للأمر، وقال: "خلال 3 أسابيع جيم و تناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل".

وعن كواليس العمل، قال: "أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاسي جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الاطلاق، ولكن الكوليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور".

وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من أسرة الشهيد شوشة، قال: "كنت مرعوب اقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس واخته ليالي"، وأكمل: "بعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني".
وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: "في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل و إخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا".

وكشف النبوي عن أن أول دور يقدمه كانت مسرحية ماكبيث لشكسبير ودوره فيها كانت صغير، وقال: "أدركت انني أريد أن أكون ممثل وأنا عندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل".

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