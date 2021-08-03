كمونة: المنافسة على الدورى ستكون حتى آخر مباراة

أكد سمير كمونة٬ نجم الأهلى السابق٬ أن الفريق الأحمر سيجد صعوبة فى مباراة وادى دجلة بسبب رغبة الأخير فى تحقيق نتيجة إيجابية وذلك لموقفه فى بطولة الدوري هذا الموسم.





وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أهداف النادي الأهلى أكبر من دجلة وهو الحصول على بطولة الدوري والفوز يجعله متساوى مع نادي الزمالك بينما دجلة هدفه هو الهروب من منطقة الهبوط".





وأضاف: "المنافسة على الدوري ستكون حتى المباراة الأخيرة والفريق الذى سيتحمل الضغوطات هو من سيفوز باللقب هذا الموسم".