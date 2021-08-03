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"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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وجه سمير كمونة٬ نجم الأهلى السابق٬ نصيحة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بضرورة الإحتفاظ بلاعبي المنتخب الاولمبي على دكة البدلاء أمام وادي دجلة.

وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي سيفكر فى النتيجة أمام وادي دجلة قبل الأداء لاهمية الحصول على نقاط كل مباراة من أجل الفوز ببطولة الدوري".

وأضاف: "يجب على موسيماني عدم مشاركة لاعبي المنتخب الاولمبي لتعرضهم للإجهاد بعد مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو إلى جانب رحلة السفر الشاقة وأمامه أمرين استبعادهم أو الإحتفاظ بهم على دكة البدلاء"

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