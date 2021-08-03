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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-8-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
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تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-8-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصري استقرارا عند سعر 18.52جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.59 جنيه للشراء.
 
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.52 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.52 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.51 جنيه للشراء.
 
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.57 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.54 جنيه للشراء.
 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.56 جنيه للشراء.
 
18.75 جنيه للبيع.

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