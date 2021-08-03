السيسي يستمع إلى شرحا حول المدينة الصناعية الغذائية بالسادات (فيديو)

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح حول ما تحتويه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، من اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.



وأوضح "محمد"، أن المدينة تقع في المنطقة الصناعية لمدينة السادات على مسطح 135 فدان، المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50 %، وتشتمل على مصنع لإنتاج البسكوت، ملحق به 2 مخزن، ومطحن ملحق به 14 صومعة، ومصنع مكرونة 5 خط، ومصنع المخبوزات 5 خط، ومنظومة الطباعة وساحة لانتظار الشاحنات، ومحطة معالجة صرف صناعي ومحطة تنقية مياه، ومحطة تكييف مركزي، ومسجد ومبني إداري وفندق لإقامة المستثمرين والاجانب و8 مبني لإقامة العاملين.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

