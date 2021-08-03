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"الصناعة": إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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كشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى خلال الربع الأخير من العام الجارى 2021 والذي تنفذه الهيئة الهندسية.
 
 
‌وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من 73% من حجم الانشاءات بعدد 100 هنجر جديد تضاف إلى الروبيكي، وذلك في إطار التوسعات في إنشاء المدن الصناعية المجهزة.
 
ويضم مشروع الروبيكي ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجى ومبنى للمعارض ومركز تدريب الى جانب محال تجارية ، وتقام المدينة على مساحة أكثر من  500 فدان لتكون بمثابة طفرة في قطاع دباغة الجلود.
 
 
ينقسم مشروع الروبيكي إلى ثلاث مراحل الأولى 323 وحدة على مساحة 203 أفدنة، وتستهدف نقل وتشغيل وتطوير المدابغ من سور مجرى العيون إلى الوحدات المطورة، وانتهت بنسبة 100% من منشآت المرحلة، وبدأ الإنتاج فيها بعد نقل أكثر من 95% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة مجرى العيون.
 
 
والثانية تمتد على 109 أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات بمساحة 27 فدانا، وتشمل الصناعات الوسيطة والمستخرجة من عملية الدباغة، مثل: تصنيع الجيلاتين، وكيماويات الدباغة والكرياتين والأمينو أسيد وتصنيع السماد الحيوانى، وانتهت مرافقها بنسبة 100%، والثالثة 161 فدانا تشمل مؤسسات التصميم والمعاهد الفنية للجلود، والصناعات الوسيطة، ومصانع المنتجات الجلدية، ومنافذ بيع ومناطق تجارية، وتستوعب بين 100 و150 مصنعا للمنتجات الجلدية والإكسسوارات والكماليات، ومنطقتى خدمات، ومنطقة معارض، ومركزا طبيا ومركز تدريب.

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