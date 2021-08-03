"الإرادة تنتصر للبراءة".. طوارئ البحر الأحمر تنقذ حياه طفلة رضيعة



ويتم التنسيق وتحويل الحالة ومتابعة وصولها واستلامها وإجراء اللازم لها، سائلين الله عز وجل أن يعيدها إلينا سالمة معافة من كل مرض.



انتصرت إرادة فريق طوارئ صحة البحر الأحمر لبراءة طفلة رضيعة، تحت قيادة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الذى دائمًا يؤكد بان الخدمات الطارئة المنقذة للحياة هي أهم أولويات المنظومة الصحية.وبدأت القصة عندما تلقي فريق طوارئ البحر الأحمر، برئاسة الدكتور شادى باسم مدير طؤرى وأزمات الصحة بالبحر الأحمر، اتصالا من مستشفي سفاجا المركزي يفيد بقدوم طفلة تعاني من متلازمة داون وعيوب خلقية بالقلب وأنها تعاني من انسداد بعظام الأنف بالناحيتين وهو الأمر الذي يهدد الحياة وهي بمحضن وتتلقي أنفاسها عن طريق جهاز تنفس صناعي.قام إدارة طوارئ صحة البحر الأحمر، بكامل قوتها تنتفض ولمدة 3 أيام من العمل والسعي المتواصل والاتصالات المكثفة ليلا ونهارا والمتابعة مع أكثر من 20 مستشفي تخصصي وجامعي، وفي النهاية، انتصر فريق عمل طوارئ البحر الأحمر للبراءة وتم توفير مكان لإجراء العملية العاجلة بمستشفي بنها التخصصي.ومن جانبه تقدم الدكتور شادى باسم مدير طؤرى وأزمات الصحة بالبحر الأحمر، للدكتور وليد محمد الذي قام بتوفير المكان واستكمال علاج ما تبقي من مشاكل صحية للطفلة.