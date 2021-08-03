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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون استعدادًا للموسم الجديد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:09 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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يترقب عشاق وجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي لمتابعة مباراة الفريق الودية أمام إيفرتون الإنجليزي وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية لمانشستر يونايتد وإيفرتون يوم السبت 7 أغسطس 2021 على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت مصر والثالثة إلا ربع ظهرا بتوقيت السعودية والرابعة إلا ربع عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمكن مانشستر يونايتد في أول مبارياته الودية من تحقيق الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتعرض لهزيمة عريضة في ثاني مبارياته التحضيرية أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتس رود في مدينة لندن.

وواجه المان يونايتد نظيره برنتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج مؤخرا وتعادل معه بهدفين لكلا منهما.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد أول مواجهاته الرسمية يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي.

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