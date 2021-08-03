كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على مسلسل "البيت بيتي"





وفي سياق آخر، ينتظر كريم محمود عبد العزيز حالياً عرض فيلمه الجديد "موسى"، ومن المُقرر طرحه في السينمات، يوم 11 أغسطس الجاري، وهو بطولة إياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز على المشاركة في مسلسل درامي جديد يحمل عنوان"البيت بيتك"،و من المقرر إنطلاق تصويره في منتصف شهر أغسطس الجاري.وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي، ويُشاركه في بطولته مصطفى خاطر نجم، و هو من تأليف كريم سامي، محمد عبد الوهاب.