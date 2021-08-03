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مستشفيات الفيوم الثانية على الجمهورية في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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صرح الدكتور إبراهيم عمر، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بأن مستشفيات الفيوم حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى عن عام 2020 خلال جائحة كورونا التي اجتاحت جميع دول العالم.

وأضاف أن مستشفى حميات الفيوم حققت المركز التاسع على مستوى الجمهورية (على المستشفيات التي تم المرور عليها حتى الآن) بنسبة 80% في تقييم أداء مكافحة العدوى طبقا لمرور الإدارة المركزية للمكافحة العدوى بوزارة الصحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

وقد أعلن ذلك الدكتور إيهاب عطية، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بوزارة الصحة خلال تدريب الإدارة المركزية لمكافحة العدوى والذي عقد بالإسكندرية على مدار الأسبوع الماضي.

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