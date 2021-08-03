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برلمانية تقدّم حلا يقلل من جرائم قتل الزوجات لأزواجهم

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على ما شهدته الأيام القليلة الماضية من تعدد قتل الزوجات لأزواجهم، قائله إن السبب الحقيقي وراء القتل يأتي نتيجة خيانة الزوج للزوجة، وعدم الإنفاق عليها من مصاريف يومية، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة نحوها.


وأضافت "سلامة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": نحن نعيش في مجتمع ذكوري حيث لم يعد هناك احترام للزوجة، بجانب الذل والإهانة والقهر التي تتعرض له بعض الزوجات، خاصةً من الأزواج الذين لا يعملون ويعتمدون على زوجاتهم في كسب العيش.

واستكملت: الزوجة التي تتعرض للذل والإهانة والقهر، تفكر دائما في اللجوء إلى المحكمة ولكنها تتذكر انتظارها لسنوات عديدة حتى تأخذ حقها بالقانون، فتقوم باللجوء إلى القتل، متابعة: "الزوجة بتقول أنا كده كده ضايعة وهو هيتجوز عليا، وهقعد 6 أو 7 سنوات في المحاكم علشان أقدر أخذ حقي، ولو دخلت السجن هاكل وأشرب أحسن ما أفضل شغالة بصرف على جوزي وهو قاعد في البيت مبهدلني".


وطالبت عضو مجلس النواب، بتقليل مدة الحكم الخاصة بدعوى المرأة في محكمة الأسرة، والتي تأخذ عدة سنوات مثل الحكم في قضايا النفقة وغيرها، لذلك يجب أن يصبح الحكم النهائي من جانب المحكمة خلال شهور وليست سنوات، حتى تحصل المرأة على حقوقها بالقانون في أسرع وقت ممكن.


وتابعت: "يصعب على المرأة دفع مصاريف القضية للمحامي خلال تلك المدة الطويلة من وقت رفع الدعوى وحتى إصدار الحكم النهائي، لذلك يجب إتخاذ إجراء سليم تجاه قضايا المرأة".


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