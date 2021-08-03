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موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد زويد
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أكد مصدر مُقرب من رمضان صبحي، أن رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي لا يُمانع من اللعب لنادي الزمالك، حال تلقيه عرضًا رسميًا من قبل مسئولي القلعة البيضاء، ولكن سيكون لديه بعض الشروط وعلى رأسها، أن يحصل على عقد سنوي، لا يقل عن ما يحصل عليه مع نادي بيراميدز وهو ما يقرب من 40 مليون جنيها في الموسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، اللاعب لن يُقبل باللعب لنادى الزمالك، إلا بالحصول على قيمة أول موسمين كاش من قبل إدارة القلعة البيضاء، لاسيما وأنه وقع لصفوف بيراميدز لمدة خمس مواسم، حصل منهم على ثلاث مواسم كاش، لعب منهم موسم فقط مع الفريق، ولن يستطيع ترك ناديه إلا بعد سداد قيمة الموسمين، الذي حصل عليهم مُقدمًا.

وتابع، بالتأكيد لن يوافق رمضان صبحي على الانتقال للزمالك، إلا بعد وصول مسؤولي القلعة البيضاء، إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز على رحيله، خاصة وأن عقده ممتدًا مع الفريق السماوي لمدة أربع مواسم، خلال الموسم المُتبقي.

وأتم، حتى الآن رمضان صبحي لم يتلق أي عروض من جانب مسؤولي الزمالك بصورة رسمية، مشيرًا إلى أن اللاعب تركيزة الآن مع المنتخب الأولمبي للظهور بمستوى متميز في أولمبياد طوكيو، وحال تلقيه عروضًا أوروبية، بالتأكيد سيتمنى العودة من جديد للعب في أوروبا.

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بيراميدز ع الفجر الاولمبي الانتقال إلى الزمالك

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