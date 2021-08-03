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رئيس الخدمة الوطنية عن المدينة الغذائية: ندرك أن مصر تولد من جديد (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إننا ندرك أن مصر تولد من جديد، وأن حلم بناء الجمهورية الجديدة يفرض علينا إعطاء اولوية مطلقة لكل ما يدعم زيادة عجلة الانتاج، وندرك أن التحدي الحالي هو تحدي اقتصادي بكل أشكاله.

وأضاف "أبو المجد"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على تكليفات الرئيس يقوم الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ومراكز البحوث العلمية والمتخصصة بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات ومنها مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني ومنتجات الألبان، والمزارع السمكية والمشروعات التعدينية المختلفة.

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أنه تم التخطيط لتطوير الوجبة التغذية المدرسية وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإنتاج مكونات وجبة التغذية المدرسية بقيمة غذائية عالية لإعداد أجيال تتمتع بحالة صحية جيدة، بالإضافة لبعض السلع الغذائية الأخرى لطرحها بالأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناءً عليه تم إنشاء المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وفقا أحدث نظم الإدارة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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