"دياب": لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان إذا لم تتحقّق في انفجار مرفأ بيروت

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان إذا لم تتحقّق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أبدى رئيس الجمهوريّة اللبنانية العماد ميشال عون، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، في حال قرر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الاستماع إليه، مشيراً إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار المرفأ.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله اليوم الجمعة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي" حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة"، بحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس عون "إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020".