بعد توسطه للصلح بينه وبين نصر محروس.. دياب يوجه رسالة شكر لتامر حسني

وجه الفنان محمد دياب رسالة شكر للفنان تامر حسني بعدما توسط للصلح بينه وبين المنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التي وصلت إلى ساحات القضاء والتي منعته من الغناء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





أعاد دياب مشاركة مقطع فيديو الصلح الذي نشره تامر حسني عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلق عليه قائلاً:"مليار شكراً لأخويا أجدع خلق الله الرجولة الأصيل أبو الواجب الكبير بأخلاقة وفنه وقلبه الحلو نجم الجيل الحقيقي تامر حسني، شكراً ربنا يقدرك دايماً على الخير".



وقال تامر حسني في الفيديو الذي بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" برفقة دياب ونصر محروس عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب، مُضيفًا:" الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".



وتابع قائلاً:"تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".