Advertisements

بعد توسطه للصلح بينه وبين نصر محروس.. دياب يوجه رسالة شكر لتامر حسني

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجه الفنان محمد دياب رسالة شكر للفنان تامر حسني بعدما توسط للصلح بينه وبين المنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التي وصلت إلى ساحات القضاء والتي منعته من الغناء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


أعاد دياب مشاركة مقطع فيديو الصلح الذي نشره تامر حسني عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلق عليه قائلاً:"مليار شكراً لأخويا أجدع خلق الله الرجولة الأصيل أبو الواجب الكبير بأخلاقة وفنه وقلبه الحلو نجم الجيل الحقيقي تامر حسني، شكراً ربنا يقدرك دايماً على الخير".

وقال تامر حسني في الفيديو الذي بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" برفقة دياب ونصر محروس عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب، مُضيفًا:" الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وتابع قائلاً:"تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

أخبار تهمك

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعتين و 22 دقيقة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

09:00 ص

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

10:00 ص

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

09:39 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس