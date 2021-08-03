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محمد ثروت يشارك جمهوره جلسة تصوير طريفة مع زوجته قبل إنجاب ابنته "دهب"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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محمد ثروت يشارك جمهوره جلسة تصوير طريفة مع زوجته قبل إنجاب ابنته دهب
قام الفنان محمد ثروت بمغازلة زوجته بكلمات رومانسية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشر محمد ثروت عدة صور جديدة له برفقة زوجته قبل إنجاب ابنته "دهب" ، وعلق عليها قائلاً:"عائلة ماوي وموانا". 

وفي سياق آخر، أعلن محمد ثروت مؤخراً عن قدوم طفلته التي اطلق عليها اسم دهب وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

والجدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" وهو  بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

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