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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع مدفوعة بمبيعات العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب ناحية الشراء.

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13282 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4206 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3753 نقطة.

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