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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد في البريميرليج

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:32 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد نادر
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، لمواجهة نادي توتنهام وديًا قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء الموافق 4 من أغسطس الجاري على ملعب ستنافورد بريدج.

سبق وأن حقق فريق تشيلسي فوزاً على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري.

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