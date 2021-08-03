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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-8-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-8-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، وبلغ فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.11  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.


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