وزير الإسكان: إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بتكلفة 150 مليون جنيه





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بطاقة حالية ٥٥ ألف متر مكعب / يوم، وبطاقة مستقبلية تصل لـ١٤٠ ألف متر مكعب/ يوم، وخط الطرد، بتكلفة بلغت ١٥٠ مليون جنيه، بمدينة أكتوبر الجديدة، تمهيداً لدخولهما الخدمة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف العمل، اسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.





وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي ١٧٨٣ عمارة سكنية بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان والمنطقة السادسة إبني بيتك، بالإضافة لموقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة ١٠٠٠ فدان، ومشروعي سكن مصر ودجلة بالمز.















