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رئيس "سايلو فودز" يهدي السيسي نسخة من القرآن

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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أهدى اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، نسخة من كتاب الله ليكون خير حافظًا له.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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