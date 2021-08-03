غداً.. عرض فيلم "الإنس والنمس" بالسينمات

ينتظر الفنان محمد هنيدي حالياً عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ومن المُقرر عرضه غداً بجميع دور العرض السنيمائية .





تدور أحداث فيلم "الإنس والنمس" في إطار كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.







فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، شريف دسوقي،سليمان عيد والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.