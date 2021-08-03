تاريخ مواجهات اليابان وإسبانيا قبل صدام الأولمبياد (تقرير)

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب اليابان ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والمقامة حاليًا وتستمر حتى الثامن من أغسطس الجاري.

منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، بينما صعد منتخب اليابان على حساب منتخب نيوزلندا بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح.





تاريخ مواجهات إسبانيا واليابان





وسبق وتقابل المنتخبين الإسباني والياباني في مباراتين سابقتين، فاز منتخب اليابان في مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة، سجل الماتادور هدف وحيد، واستقبل هدفين.





المباراة الأولى بين المنتخبين الإسباني والياباني كانت في أولمبياد لندن 2012، وفازت اليابان 1-0.





بينما جمعت المنتخبين إسبانيا واليابان مباراة ودية في 2017 بالتعادل نتيجة 1-1.



