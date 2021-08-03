Advertisements

تاريخ مواجهات اليابان وإسبانيا قبل صدام الأولمبياد (تقرير)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب اليابان ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والمقامة حاليًا وتستمر حتى الثامن من أغسطس الجاري.
منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، بينما صعد منتخب اليابان على حساب منتخب نيوزلندا بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح.

تاريخ مواجهات إسبانيا واليابان

وسبق وتقابل المنتخبين الإسباني والياباني في مباراتين سابقتين، فاز منتخب اليابان في مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة، سجل الماتادور هدف وحيد، واستقبل هدفين.

المباراة الأولى بين المنتخبين الإسباني والياباني كانت في أولمبياد لندن 2012، وفازت اليابان 1-0.

بينما جمعت المنتخبين إسبانيا واليابان مباراة ودية في 2017 بالتعادل نتيجة 1-1.

أخبار تهمك

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

برلمانية تقدّم حلا يقلل من جرائم قتل الزوجات لأزواجهم

منذ 37 دقيقة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

12:20 ص

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

09:00 ص

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

10:00 ص

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

09:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس