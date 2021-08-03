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"الري": تنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع بأسيوط

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:41 ص
جانب من الإزالات
جانب من الإزالات
مصطفى الملاح
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قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، اليوم، بتنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الإزالات عبارة عن غرف وأسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح إجمالي 345 متر مربع، وذلك بناحية مركزي طما وأبو تيج بأسيوط، مؤكدة أنه تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصه وتحت إشراف مهندسي الإدارة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات على نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
"الري": تنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع بأسيوط
"الري": تنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع بأسيوط
"الري": تنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع بأسيوط
"الري": تنفيذ 4 إزالات مباني على مساحة 354 متر مربع بأسيوط

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