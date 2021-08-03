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ارباح" إعمار مصر" تصعد 102.6 % خلال النصف الأول من 2021

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائح عن ارتفاع أرباحها بنسبة 102.6% خلال النصف الأول من 2021، مسجلة رباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 656.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن  إيرادات الشركة قد ارتفعت  خلال الفترة إلى 3.78 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.04 مليار جنيه في النصف الأول من 2020.

وأظهرت نتائج الأعمال تطابق القوائم المالية المجمعة والمستقلة.


 
وحققت شركة إعمار مصر للتنمية أرباحاً بلغت 529.12 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 247.56 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 242.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 529.12 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 247.56 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

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