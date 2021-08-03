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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "بكرة أحلى" عن "سايلو فودز" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان "بكرة أحلى" على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

واستعرض الفيلم تفاصيل مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، والتي تشمل خطوط إنتاج المكرونة والمخبوزات، ومصنع البسكويت بهدف توفير التغذية المدرسية للطلاب، وإنشاء مجمع الطباعة وإنشاء مصنع الكرتون، ومصنع تدوير العوادم وإعادة تصنيع الكحول واستخدامه مرة أخرى، إلى جانب تنقية إنتاج القمح عبر جهاز طرد مركزي لمنع تكون البكتيريا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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