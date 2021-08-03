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41.3 مليون جنيه أرباح "ممفيس" خلال عانم 2020-2021

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن القوائم المالية حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 138%  خلال العام المالي 2020-2021 علي أساس سنوي 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قد سجلت أرباح بلغت 41.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 17.4 مليون جنيه في العام المالي السابق.


و حققت الشركة 518.71 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 490.09 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.


 
وسجلت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 5% لتسجل 395.5 مليون جنيه، مقابل 378.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

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