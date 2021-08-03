الصين تسجل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت اللجنة الصينية، تسجيل 61 إصابة محلية بكورونا، فيما سجلت 29 إصابة قادمة من الخارج.

وتواجه استراتيجية الصين المتشددة ضد الوباء المعروفة باسم "صفر كورونا"، تحديًا جديدًا من الانتشار السريع لمتغير دلتا، وسط مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد السلالة شديدة العدوى.