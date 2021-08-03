ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.06%، وارتفع السوق الأول 0.04%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.18% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:28 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 50 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1820 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.7 مليون دينار تقريباً.