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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:45 ص
نيفين سمير
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استهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.06%، وارتفع السوق الأول 0.04%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.18% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:28 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 50 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1820 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.7 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "أرزان" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.20 مليون دينار ليرتفع بنسبة 1.23%، تلاه سهم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 940.39 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.41%.
وتصدر سهم "بريق القابضة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 4.78%، بينما تصدر سهم "المعدات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 7.89%.
قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات صباحاً يتصدرها العقارات بنمو نسبته 0.36%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بنحو 0.63%، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.
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