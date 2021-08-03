أسعار النفط تهبط .."برنت" عند 72.6 دولارا

عكست أسعار النفط الخام مسارها بعد انتعاش مبكر اليوم، إذ تسببت المخاوف بشأن قيود فيروس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة المصانع في أسواق رئيسية في الضغط على المعنويات.





وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 71.10 دولار.





وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة في المائة أمس الاثنين.









وسلط محللو إيه.إن.زد الضوء على ارتفاع جديد للمخاطر الاقتصادية على الصين، وهي مستهلك كبير للنفط، من جائحة فيروس كورونا.





وقال إيه.إن.زد "حالات الإصابة بالسلالة شديدة العدوى دلتا ظهرت في 14 من 32 إقليما. قد يؤدي ذلك إلى استحداث قيود أخرى على الحركة".





كما أشاروا أيضا إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية كمبعث قلق رئيسي، للصين والولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".





وقال إيه.إن.زد "واصلت الأنشطة الاقتصادية الصينية التراجع في يوليو، فيما تراجع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.4 من 50.9 في يونيو".





"أنشطة التصنيع تباطأت أيضا في الولايات المتحدة، فيما تراجع المؤشر آي.إس.إم إلى 59.5، وهي أدنى قراءة منذ يناير، من 60.6 في يونيو".







