مؤشر بورصة مسقط يهبط 0.08% بضغط تراجع القطاع المالي

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.08 %، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4003.83 نقطة، خاسراً 3.35 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين ، وتأثر المؤشر بتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.15 %؛ بضغط بنك إتش إس بي سي المتراجع 1.02 %، وتراجع بنك نزوى كذلك بنسبة 1.02%.





وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01 %؛ مدفوعاً بارتفاع سهم منتجات الألومنيوم بنسبة 0.84 %.





واستقر مؤشر قطاع الخدمات في ذلك التوقيت دون تغير عن مستواه بنهاية جلسة أمس، مع صدارة إس إم إن باور على للرابحين في تلك الأثاء بنسبة 3.12 بالمائة، وتقدم سهم الباطنة للطاقة على المتراجعين بنسبة 1.92 بالمائة.



