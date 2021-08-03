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وزير التموين: لدينا احتياطي من القمح لأول مرة يكفي 6.5 أشهر (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استراتيجية الدولة في توفير السلع تعتمد على 3 محاور أساسية تتمثل في ضرورة الحفاظ على احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وضبط ورفع كفاءة أداء سلاسل التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية، وتدبير التمويل المالي اللازم لشراء السلع.

وأضاف "المصيلحي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن القمح السلعة الأساسية اللازمة لإنتاج رغيف الخبز تم زيادة السعات التخزينية للصوامع منذ عام 2014 التي كانت 1.2 مليون طن لتصبح 3.4 مليون طن، وهناك توجيهات من الرئيس لرفعها حتى 5 مليون طن، وتم إقامة صوامع جديدة وإنشاء صوامع حقلية، مع ضبط تداول القمح وإحكام الرقابة عليها بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد لـ 13% هذا العام.

وتابع، أننا لدينا احتياطي من القمح يكفي لـ 6.5 شهر لأول مرة، كما يوجد لدينا احتياطي من السكر يكفي حتى 6 أشهر، ويوجد لدينا احتياطي من الأرز يكفي لـ 5 أشهر، ولدينا احتياطي من الزيت يكفي 5.5 أشهر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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