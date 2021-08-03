Advertisements

كارتيرون يحسم مصير عواد مع الزمالك

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:02 ص
محمد عواد
محمد عواد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصير حارس المرمى محمد عواد ووضعه ضمن قائمة الراحلين عقب نهاية الموسم الحالي.

ويرغب باتريس كارتيرون في رحيل محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالي وذلك لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية.

ولا يُفضل كارتيرون استمرار محمد عواد في الموسم المقبل، حيث منح إدارة الزمالك حرية التصرف في رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويمتلك الزمالك في صفوفه محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل بالإضافة إلى محمد عواد مما يعني ضرورة الاستغناء عن حارس واحد منهم على أقل تقدير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كارتبرون باتريس كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

برلمانية تقدّم حلا يقلل من جرائم قتل الزوجات لأزواجهم

منذ 36 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل حارس الفريق

حارس الزمالك يقترب من الرحيل

كارتيرون يبقي على جنش وجبل ويفتح الرحيل أمام عواد

الزمالك يحسم مصير أبو جبل

الزمالك ينفي تفاوض الإسماعيلي لضم عواد

حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى الإسماعيلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

12:20 ص

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

09:00 ص

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

10:00 ص

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

09:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس