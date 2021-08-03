كارتيرون يحسم مصير عواد مع الزمالك

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصير حارس المرمى محمد عواد ووضعه ضمن قائمة الراحلين عقب نهاية الموسم الحالي.





ويرغب باتريس كارتيرون في رحيل محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالي وذلك لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية.





ولا يُفضل كارتيرون استمرار محمد عواد في الموسم المقبل، حيث منح إدارة الزمالك حرية التصرف في رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ويمتلك الزمالك في صفوفه محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل بالإضافة إلى محمد عواد مما يعني ضرورة الاستغناء عن حارس واحد منهم على أقل تقدير.