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مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الري، على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 3 أغسطس وحتى 5 أغسطس، إلى احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

وكشفت النتائج عن احتمالية سقوط أمطار قد تصل إلى متوسطة، على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، اليوم "الثلاثاء"، بينما قالت النتائج عن غد "الأربعاء"، إنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى غزيرة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وتنبأت النتائج أيضًا عن يوم "الخميس" القادم أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى متوسطة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وشدد مركز التنبؤ بفيضان النيل بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار متوسطة الشدة، على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب البلاد.

مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة
مركز التنبؤ بوزارة الري: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال 72 ساعة

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