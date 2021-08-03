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السيسي عن تمويل التغذية المدرسية: "هناخد من كل وزارة حتة"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك حديث عن تسمم التغذية المدرسية سابقًا سواء كمحاولة لتشوية المنظومة أو حقيقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى لتقديم شكل ومضمون جيد للتغذية المدرسية؛ لجعل الطفل يشعر بأن له حيثية وهذا جزء من بناء الشخصية.

وتابع، أن التكلفة المالية للتغذية المدرسية تصل لـ 8 مليار جنيه، متسائلًا: "هندبرهم منين؟، سعر الوجبه للطفل الواحد في حدود 6-7 جنيه"، لافتًا إلى أنه لتدبير هذا الموقف سيتم الخصم من الوزارت، معلقًا: "هناخد من كل وزارة حتة، إلى جانب زيادة سعر رغيف الخبز".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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