ماجد المصري يتعاقد على مسلسل "بابلو" لرمضان 2022



تعاقد الفنان ماجد المصري على بطولة مسلسل جديد بعنوان "بابلو" والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2022، مع المخرج إبراهيم فخر.





نشر "المصري" صوره عبر خاصية "الأستوري" علي صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" من مسلسل "بابلو" وعلق عليها قائلاً:" مسلسل بابلو رمضان 2022".





وينتمي مسلسل "بابلو”" إلى نوعية الأعمال الـ30 حلقة، وتدور في إطار القصص الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق، حيث لم يتعاقد على العمل سوى بطل العمل الفنان ماجد المصري، وجاري ترشيح باقي فريق العمل، وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر.







يُذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، ، وهو بطولة نسرين طافش، هبة الأباصيري، ندى موسى، مادلين طبر، عماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.