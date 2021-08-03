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عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر المقربة من رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز موقف اللاعب من الإنضمام لفريق نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر أن اللاعب لا يُمانع من الإنضمام إلى القلعة البيضاء خاصةً أنه شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص نادي الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية حال تلقية عرض رسمي وبموافقة فريقه.

وواصل المصدر تصريحاته أن رمضان لن يرحل من أجل الإنضمام للزمالك سوى بعد الجلوس مع مسؤولي فريقه الحالي خاصةً أن عقده مع الفريق السماوي مستمر حتى العام 2025.

يّذكر أن الفترة الماضية قد شهدت وجود بعض الأنباء التي ربطت بين إنضمام رمضان صبحي وفريق نادي الزمالك ليشكل ثنائي ناري مع المغربي أشرف بن شرقي في هجوم القلعة البيضاء.

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